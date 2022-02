Messico | centinaia di merli precipitano a terra all’improvviso | la moria ancora senza spiegazione ripresa dalle telecamere di sorveglianza

(Di martedì 15 febbraio 2022) Alcunedimontate nelle abitazioni della città messicana di Cuauhtémoc hanno ripreso l’improvvisa caduta di uno stormo di uccelli. Immagini che finora non hanno trovato unacerta e che sono state diffuse dalla polizia di Álvaro Obregón proprio con la speranza di far luce sul fenomeno. Nel filmato si vedonodidalla testa gialla precipitare sulla stradanessun motivo apparente. Alcuni di loro restano avita, mentre altri riescono a rialzarsi in volo. Tra le ipotesi ci sono quella di un gas tossico diffuso da qualche camino o stufa oppure il contatto dei volatili con dei cavi elettrici L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Nel filmato si vedono nitidamente di volatili - merli dalla testa gialla, specie che migra dal Canada settentrionale al Messico durante l'inverno - precipitare in una strada senza nessuna ... Qui, il 10 febbraio, è stata osservata un'improvvisa moria di uccelli