Mercedes-AMG EQE - La bad girl della transizione verde (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Seguendo la strategia della sorella maggiore EQS, la Mercedes introduce anche per la sorella minore EQE le varianti sportive firmate AMG. Il plurale è d'obbligo perchè l'elettrica viene declinata in due versioni distinte: la Mercedes-AMG EQE 43 4Matic e la 53 4Matic+, allargando quindi ulteriormente l'offerta a emissioni zero di Affalterbach. Il lavoro di AMG. La piattaforma modulare Eva2, la stessa della EQS, consente di personalizzare l'esperienza di guida e combinare i contenuti tecnici per dare vita ai nuovi allestimenti, fermo restando lo schema a due motori con trazione integrale della vettura. Elementi come l'impianto frenante (carboceramico a richiesta), l'assetto, la ripartizione della coppia, gli equipaggiamenti e il sound digitale diventano i punti cardine ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Seguendo la strategiasorella maggiore EQS, laintroduce anche per la sorella minore EQE le varianti sportive firmate AMG. Il plurale è d'obbligo perchè l'elettrica viene declinata in due versioni distinte: la-AMG EQE 43 4Matic e la 53 4Matic+, allargando quindi ulteriormente l'offerta a emissioni zero di Affalterbach. Il lavoro di AMG. La piattaforma modulare Eva2, la stessaEQS, consente di personalizzare l'esperienza di guida e combinare i contenuti tecnici per dare vita ai nuovi allestimenti, fermo restando lo schema a due motori con trazione integralevettura. Elementi come l'impianto frenante (carboceramico a richiesta), l'assetto, la ripartizionecoppia, gli equipaggiamenti e il sound digitale diventano i punti cardine ...

