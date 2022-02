"Mentre cantavo sul palco a Sanremo...". Prego? Iva Zanicchi confessa, ciò che era sfuggito a tutti: imbarazzo totale (Di martedì 15 febbraio 2022) Iva Zanicchi si è goduta pienamente il ritorno sul palco del teatro Ariston. Ospite di Marco Frittella e Monica Giandotti a Unomattina - il programma in onda su Rai1 - la cantante ha ripercorso la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022 e soprattutto l'omaggio a Milva nella quarta serata, quella delle cover. “Quando un artista inizia a cantare - ha dichiarato la Zanicchi - l'emozione che provava prima di arrivare sul palco passa, altrimenti non potrebbe cantare. A me quella sera non è successo, l'emozione non è passata. Sul finale dell'omaggio a Milva mi è rotta anche un po' la voce per l'emozione”. Iva ha svelato un retroscena su Milva: “L'anno scorso quando ho avuto il Covid e sono stata malissimo lei mi ha chiamata in ospedale. La sua assistente è venuta a Sanremo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Ivasi è goduta pienamente il ritorno suldel teatro Ariston. Ospite di Marco Frittella e Monica Giandotti a Unomattina - il programma in onda su Rai1 - la cantante ha ripercorso la sua partecipazione al Festival di2022 e soprattutto l'omaggio a Milva nella quarta serata, quella delle cover. “Quando un artista inizia a cantare - ha dichiarato la- l'emozione che provava prima di arrivare sulpassa, altrimenti non potrebbe cantare. A me quella sera non è successo, l'emozione non è passata. Sul finale dell'omaggio a Milva mi è rotta anche un po' la voce per l'emozione”. Iva ha svelato un retroscena su Milva: “L'anno scorso quando ho avuto il Covid e sono stata malissimo lei mi ha chiamata in ospedale. La sua assistente è venuta a...

