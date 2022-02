Mens sana in corpore sano; il podcast dedicato alla psicoterapia (Di martedì 15 febbraio 2022) Life&People.it Gli eventi drammatici che hanno segnato gli ultimi due anni, l’irrefrenabile dilagarsi della pandemia, la crisi economica che ne consegue e i diversi disagi in ambito sociale e lavorativo, hanno messo a dura prova la salute mentale di tutta la popolazione. Nasce il podcast Via Morando 9, ideato dal Centro medico leader in Italia Santagostino. Contrariamente alle ideologie comuni, la psicoterapia non è un strada da intraprendere solo per problemi mentali riconosciuti a livello medico; parlare con un esperto può solo essere d’aiuto per risolvere anche piccole difficoltà di vita giornaliera. Sicuramente un primo passo verso una maggiore consapevolezza di se stessi. Vedere le cose secondo un’altra prospettiva La psicoterapia ci offre un punto di vista differente e più oggettivo che i nostri amici confidenti non ... Leggi su lifeandpeople (Di martedì 15 febbraio 2022) Life&People.it Gli eventi drammatici che hanno segnato gli ultimi due anni, l’irrefrenabile dilagarsi della pandemia, la crisi economica che ne consegue e i diversi disagi in ambito sociale e lavorativo, hanno messo a dura prova la salute mentale di tutta la popolazione. Nasce ilVia Morando 9, ideato dal Centro medico leader in Italia Santagostino. Contrariamente alle ideologie comuni, lanon è un strada da intraprendere solo per problemi mentali riconosciuti a livello medico; parlare con un esperto può solo essere d’aiuto per risolvere anche piccole difficoltà di vita giornaliera. Sicuramente un primo passo verso una maggiore consapevolezza di se stessi. Vedere le cose secondo un’altra prospettiva Laci offre un punto di vista differente e più oggettivo che i nostri amici confidenti non ...

