Meloni | «Se gli alleati vogliono governare con la sinistra | il problema è politico Dobbiamo chiarirci»

La collocazione di Fratelli d'Italia non si discute. Semmai sono gli alleati di centrodestra a modificare la loro bussola. E creare terremoti nello scacchiere politico che necessitano un chiarimento. Giorgia Meloni dai microfoni di Rtl 102,5 ribadisce la linea: "FdI andrà al governo solo con il centrodestra. Per noi l'unità è fondamentale. Ma se si hanno alleati che in molte occasioni prediligono l'alleanza di governo con Pd e M5s è un problema di posizionamento politico". Il nodo da sciogliere è la collocazione di Lega e Forza Italia che sostengono Draghi insieme alla sinistra. Collocazione e scelte politiche. Per questo la leader di FdI torna a chiedere un chiarimento agli alleati.

