Megasiccità | nel West americano è la peggiore da 1200 anni

Leggi su zon

(Di martedì 15 febbraio 2022) Lache sta colpendo gli Stati Uniti occidentali, dall’Oregon all’Arizona, è diventata ladegli ultimied è in gran parte colpa dell’uomo e della scarsa attenzione che viene riservata alla protezione dell’ambiente. L’autore principale dello studio, Park Williams, afferma: “Il cambiamento climatico sta cambiando le condizioni di base verso uno stato più secco e gradualmente più asciutto nell’ovest e questo significa che lo scenariocontinua a peggiorare. Questo è esattamente in linea con quello che si ipotizzava nel 20° secolo come scenario. Ma oggi penso che dobbiamo prepararci anche a condizioni future che sono molto peggiori di questa”. La: un problema attuale Il problema legato alla ...