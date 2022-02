Mbappé mostruoso: gol fantascientifico per piegare il Real Madrid (Di martedì 15 febbraio 2022) mostruoso: gol fantascientifico per piegare il Real Madrid. Prodezza del francese dopo la rete di Messi Un gol capolavoro quello Realizzato da Kylian Mbappé all’ultimo minuto di PSG-Real Madrid: rete che piega i Blancos quando la partita sembrava ormai incanalata verso lo 0-0. Slalom gigante tra Militao e Vasquez Dopo l’errore dal dischetto di Messi ci pensa il francese, promesso sposo proprio dei Blancos, a decidere l’andata degli ottavi di Champions. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 febbraio 2022): golperil. Prodezza del francese dopo la rete di Messi Un gol capolavoro quelloizzato da Kylianall’ultimo minuto di PSG-: rete che piega i Blancos quando la partita sembrava ormai incanalata verso lo 0-0. Slalom gigante tra Militao e Vasquez Dopo l’errore dal dischetto di Messi ci pensa il francese, promesso sposo proprio dei Blancos, a decidere l’andata degli ottavi di Champions. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DaniloDeFalco7 : Il passaggio del testimone forse era già avvenuto tempo fa, ma questa sera è stato palese: nella notte in cui Leo… - MarcoLe86931402 : @f_ghiglioni Stasera qualcosa di mostruoso. Oltre il rigore, ha fatto una parata su tiro di Mbappé ravvicinato senza senso. - Alf_Verni : In questo momento il migliore al mondo. Mostruoso ??????? #Mbappé #ParisSaintGermain #RealMadrid #ChampionsLeague - calciofrequenza : In una partita dominata in lungo e in largo ci mette la firma Kylian Mbappè. Madre de dios che golazoooooo. Mostruo… - AlbyPere : Non mi sta simpatico però è mostruoso #Mbappé #psgrealmadrid -