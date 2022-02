Mazda CX-5 | la prova de Il Fatto it – Profumo di premium alla giapponese – FOTO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 febbraio 2022) Sono passati 10 anni da quandoha lanciato il suo suv compatto CX-5 sul mercato mondiale. Una scommessa stravinta, che ad oggi rappresenta per la casaun terzo dei volumi in Europa con oltre 350000 unità vendute l’ultimo anno globalmente. È stata inoltre la prima vettura ad introdurre il Kodo Design, l’inconfondibile stile che caratterizza tutte lesviluppate nell’ultimo decennio. Nella sua continua evoluzione, il 4×4 nipponico si presenta con un sostanzioso rinnovamento estetico per il model year 2022. Le dimensioni non sono cambiate: 457 cm di lunghezza per 184 di larghezza ed un’altezza complessiva di 168 cm, con il passo di 270 cm che garantisce sbalzi ridotti, soprattutto al posteriore. La calandra anteriore è stata ridisegnata incorporando una trama tridimensionale ed è ora incorniciata tra due “ali” ...