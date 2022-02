Advertising

Donzelli : Pusher col #redditodicittadinanza - CorriereCitta : Maxi operazione contro il caporalato sul territorio pontino: braccianti sfruttati e malpagati, nove indagati - Aprilia_News : Maxi operazione contro il #CAPORALATO, 9 indagati tra cui 7 imprenditori - News_24it : LAZIO – Pochi minuti fa gli agenti di Polizia dei Commissariati di Terracina e Fondi hanno portato a termine un’ope… - franconemarisa : Antimafia, maxi operazione a Bari: 75 arresti e 23 milioni sequestrati in 10 regioni -

Ultime Notizie dalla rete : Maxi operazione

Lamulta, fa sapere ancora la società petrolifera, influirà sui conti del 2021 anche nel caso ... Un'necessaria dopo il profit warning e l'annuncio della necessità di procedere a un ......Hamatschek - il manager austriaco che segue il progetto di riconversione per il gruppo Mid di Walter Mosser - incontrerà il sindaco Roberto Dipiazza per decidere se andare avanti con l'. ...Spunta il maxi affare con una big europea, sul piatto uno scambio più un conguaglio in contanti: ecco cosa sappiamo ...La maxi multa peserà sui conti 2021 di Saipem ... Saipem è impegnata nella revisione del Piano Strategico al 2025 presentato lo scorso 28 ottobre. Un’operazione necessaria dopo il profit warning e ...