Mattarella “Proseguire il cammino della Costituzione un impegno di tutti”

(Di martedì 15 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “I segni e i semi lasciati nella nostra storia dai principi fondamentaliCarta costituzionale rappresentano tuttora il nostro patrimonio più prezioso”. Lo scrive il presidenteRepubblica, Sergio, nella prefazione al libro di Ernesto Maria Ruffini “Uguali per. Storia di un’utopia incompiuta dal 1948 a oggi”, pubblicata dal CorriereSera. “Il saggio di Ernesto Maria Ruffini ci accompagna con pazienza lungo ilpercorso fino ad oggi. Passo dopo passo, ci riporta al momento in cui l’Italia usciva dalla tragediadittatura eguerra e, nella libertà, cominciava a costruire la sua nuova democrazia”, prosegue il capo dello Stato, per il quale “non sempre è stato un ...

di Sergio Mattarella. Il capo dello Stato nella prefazione al saggio di Ruffini: "Queste pagine parlano delle ... E intuiamo anche come sia responsabilità di ognuno proseguire il cammino. Perché le leggi ...Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella prefazione al libro di Ernesto ... con il libro di Ruffini "intuiamo anche come sia responsabilità di ognuno proseguire il cammino.