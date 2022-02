Matrimonio a prima vista Italia, puntata 16 febbraio: le coppie scoprono i rispettivi sposi (Di martedì 15 febbraio 2022) A partire da mercoledì 16 febbraio 2022 torna su Real Time la nuova stagione di Matrimonio a prima vista Italia. Ancora una volta saranno sei i single che convoleranno a nozze a sorpresa e ad accoppiarli ci penserà il team di esperti composto da Nada Loffredi, Mario Abis e Andrea Favaretto. Nella prima puntata ci sarà il colloquio conoscitivo tra i partecipanti di questo esperimento sociale e la preparazione per le nozze. Ecco chi sono i protagonisti di Matrimonio a prima vista Italia 2022 Mattia viene da Bernareggio ed è un libero professionista che si occupa di manutenzione di impianti elettrici. Tra le sue passioni spiccano la salsa cubana e la moto, inoltre è un tipo sportivo. L'uomo, di 34 anni, ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 15 febbraio 2022) A partire da mercoledì 162022 torna su Real Time la nuova stagione di. Ancora una volta saranno sei i single che convoleranno a nozze a sorpresa e ad accoppiarli ci penserà il team di esperti composto da Nada Loffredi, Mario Abis e Andrea Favaretto. Nellaci sarà il colloquio conoscitivo tra i partecipanti di questo esperimento sociale e la preparazione per le nozze. Ecco chi sono i protagonisti di2022 Mattia viene da Bernareggio ed è un libero professionista che si occupa di manutenzione di impianti elettrici. Tra le sue passioni spiccano la salsa cubana e la moto, inoltre è un tipo sportivo. L'uomo, di 34 anni, ...

