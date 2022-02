Materie prime: soffre il lattiero-caseario del Veneto, Latteria Soligo 'a rischio made in italy' (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb. (Adnkronos/Labitalia) - L'inattesa esplosione dei prezzi dei combustibili e delle Materie prime minacciano seriamente la sopravvivenza del settore lattiero caseario italiano. Un grido di aiuto che si leva dall'intera filiera agroalimentare, colpita da un'emergenza che sta facendo sentire tutta la sua gravità anche in Veneto, in cui la situazione è particolarmente difficile per le produzioni di qualità, ovvero quei prodotti tipici che da secoli arrivano sulle tavole dei consumatori. Emblematico il caso di Latteria Soligo che, da circa 140 anni, opera grazie al lavoro dei soci produttori di latte impegnati affinché ogni giorno le famiglie possano consumare alimenti buoni, sani e genuini: latte fresco, Casatella Trevigiana Dop, Mozzarella Tradizionale Stg, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb. (Adnkronos/Labitalia) - L'inattesa esplosione dei prezzi dei combustibili e delleminacciano seriamente la sopravvivenza del settoreitaliano. Un grido di aiuto che si leva dall'intera filiera agroalimentare, colpita da un'emergenza che sta facendo sentire tutta la sua gravità anche in, in cui la situazione è particolarmente difficile per le produzioni di qualità, ovvero quei prodotti tipici che da secoli arrivano sulle tavole dei consumatori. Emblematico il caso diche, da circa 140 anni, opera grazie al lavoro dei soci produttori di latte impegnati affinché ogni giorno le famiglie possano consumare alimenti buoni, sani e genuini: latte fresco, Casatella Trevigiana Dop, Mozzarella Tradizionale Stg, ...

