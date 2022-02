Mascherine prodotte nella prigione Yingde da schiavi: cosa sappiamo (Di martedì 15 febbraio 2022) Si parla tanto in queste ore delle presunte Mascherine prodotte nella prigione Yingde da schiavi. Tutto nasce da un biglietto che sarebbe stato ritrovato a Roma all’interno di una confezione. L’acquirente avrebbe immediatamente allertato chi di dovere, mostrando il messaggio scritto a penna in inglese. Apparentemente in fretta e furia, sotto i rigidi controlli di chi è tenuto a far rispettare determinati “standard”. Un vero e proprio giallo, che non a caso al momento non ci dà garanzie totali ed assolute. La storia delle Mascherine prodotte nella prigione Yingde da schiavi: alcuni chiarimenti La ricerca di Mascherine, al netto degli obblighi venuti meno ... Leggi su optimagazine (Di martedì 15 febbraio 2022) Si parla tanto in queste ore delle presunteda. Tutto nasce da un biglietto che sarebbe stato ritrovato a Roma all’interno di una confezione. L’acquirente avrebbe immediatamente allertato chi di dovere, mostrando il messaggio scritto a penna in inglese. Apparentemente in fretta e furia, sotto i rigidi controlli di chi è tenuto a far rispettare determinati “standard”. Un vero e proprio giallo, che non a caso al momento non ci dà garanzie totali ed assolute. La storia delleda: alcuni chiarimenti La ricerca di, al netto degli obblighi venuti meno ...

Advertising

filippo28155236 : @PBerizzi @repubblica Comunque più che schiavo mentale, servo ubbidiente. PS elkan non ha ancora smaltito tutte que… - Marilen97832318 : RT @IosonoScala: @_Afrodite_A Anche se non ancora accertato definitivamente come bufala... Ci sono dubbi sull'autenticità di questi bigliet… - IosonoScala : @_Afrodite_A Anche se non ancora accertato definitivamente come bufala... Ci sono dubbi sull'autenticità di questi… - laogai_italia : Il mistero del bigliettino trovato nelle mascherine: “Sono prodotte da schiavi africani in Cina” - - franca705 : RT @fanpage: 'Non usate questa mascherina. È stata prodotta da schiavi africani. Per favore, aiuto. Contattate un'organizzazione internazio… -