Mascherine | Enrico Ruggeri contro chi le indossa all' aperto | ' La schiavitù mentale è più forte di quella legislativa

(Di martedì 15 febbraio 2022) La fine dell'obbligo diall'da venerdì scorso è stata certamente un sollievo per tutti coloro che vogliono passeggiare respirando aria fresca, ma ovviamente, chi per timore o per una ...

...il cantautoreRuggeri cinguetta su Twitter ed immediata è stata la risposta degli utenti tanto da far diventare l'hashtag #ruggeri di tendenza. A pochi giorni dal via libera dalle......1% che fa scendere i Democratici guidati dal segretarioLetta a secondo partito del Paese. ...la mascherina Ffp2 per i bambini delle elementari perché 'non esistono in commercioffp2 ...“In giro per Milano: un bel 30% di gente ancora con la mascherina, compresi dei giovani. La schiavitù mentale è più forte di quella legislativa”. Così il cantautore Enrico Ruggeri cinguetta su Twitter ...Enrico Ruggeri nella bufera per un tweet in cui il cantante critica chi indossa la mascherina all’aperto nonostante questa non sia più obbligatoria dallo scorso 11 febbraio. Sui social, infatti, ...