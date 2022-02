Mario Kart 8: I primi circuiti in arrivo con il Pass (Di martedì 15 febbraio 2022) In occasione di un recente Direct, Nintendo ha annunciato un Pass dedicato a Mario Kart 8 Deluxe, il quale prevede l’arrivo in gioco di ben 48 nuovi tracciati provenienti dai vecchi capitoli della serie Mario Kart, i quali verranno resi disponibili da Marzo 2022 alla fine del 2023, mediante un Pass Percorsi suddiviso in pacchetti, acquistabile singolarmente o incluso nell’abbonamento Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo. Nuovi circuiti in arrivo per Mario Kart 8 Deluxe Dal 18 Marzo 2022 in locale potrete cimentarvi in due nuovi Trofei con le rispettive piste:Trofeo Scatto dorato Promenade di Parigi: tratto da Mario Kart Tour; Circuito di Toad: tratto ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 15 febbraio 2022) In occasione di un recente Direct, Nintendo ha annunciato undedicato a8 Deluxe, il quale prevede l’in gioco di ben 48 nuovi tracciati provenienti dai vecchi capitoli della serie, i quali verranno resi disponibili da Marzo 2022 alla fine del 2023, mediante unPercorsi suddiviso in pacchetti, acquistabile singolarmente o incluso nell’abbonamento Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo. Nuoviinper8 Deluxe Dal 18 Marzo 2022 in locale potrete cimentarvi in due nuovi Trofei con le rispettive piste:Trofeo Scatto dorato Promenade di Parigi: tratto daTour; Circuito di Toad: tratto ...

