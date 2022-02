Marinella Beretta, trovata morta su una sedia da due anni: i parenti rompono il silenzio (Di martedì 15 febbraio 2022) Alla Questura è giunta una telefonata ritenuta credibile di alcuni cugini dell'Emilia Romagna che non vedevano la 70enne da anni. Ai parenti individuati dalle indagini spetteranno i beni della donna. Marinella Beretta è morta due anni fa, seduta su una sedia nella sua abitazione di Como. Il corpo della 70enne, che viveva da sola, è stato trovato solo qualche giorno fa perché nessuno, in tutto questo tempo, si era mai accorto di niente. Eppure la donna forse non era del tutto sola al mondo. Dopo qualche giorno dal ritrovamento di Marinella, infatti, è arrivata una telefonata dall'Emilia Romagna: si tratterebbe di alcuni cugini che ormai da anni non avevano rapporti con la donna. A riportare la notizia è il Corriere della ... Leggi su howtodofor (Di martedì 15 febbraio 2022) Alla Questura è giunta una telefonata ritenuta credibile di alcuni cugini dell'Emilia Romagna che non vedevano la 70enne da. Aiindividuati dalle indagini spetteranno i beni della donna.duefa, seduta su unanella sua abitazione di Como. Il corpo della 70enne, che viveva da sola, è stato trovato solo qualche giorno fa perché nessuno, in tutto questo tempo, si era mai accorto di niente. Eppure la donna forse non era del tutto sola al mondo. Dopo qualche giorno dal ritrovamento di, infatti, è arrivata una telefonata dall'Emilia Romagna: si tratterebbe di alcuni cugini che ormai danon avevano rapporti con la donna. A riportare la notizia è il Corriere della ...

