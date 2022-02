Marinella, ancora senza funerali la donna ritrovata in casa dopo due anni dalla morte (Di martedì 15 febbraio 2022) Marinella Beretta non era completamente sola al mondo. La sua drammatica fine (è stata ritrovata dopo oltre due anni dal decesso nella sua casa di Como ), ha commosso l'Italia. Adesso, come riferisce ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 15 febbraio 2022)Beretta non era completamente sola al mondo. La sua drammatica fine (è stataoltre duedal decesso nella suadi Como ), ha commosso l'Italia. Adesso, come riferisce ...

Advertising

io_marinella : Vuoi essere Libero ma non sei ancora capace di uscire di casa senza mutande. S.R. - RocchiEgle : RT @donTonio66: Marinella, 70 anni, abitava in provincia di Como ed è stata trovata morta in casa, presumibilmente per cause naturali, dopo… - eelliot60 : ... Lunch @l'ancora 2 bagni Marinella... With 2 friends from Turin... @ Bagni Marinella - CiaoComo : La solitudine di Marinella, ormai è un caso internazionale: funerale ancora non fissato - Il Comune pensa ad una an… - valoma64 : RT @donTonio66: Marinella, 70 anni, abitava in provincia di Como ed è stata trovata morta in casa, presumibilmente per cause naturali, dopo… -