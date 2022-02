Mariella | nessuno la vede per due anni | la trovano in salotto seduta Non si era mai mossa da lì

(Di martedì 15 febbraio 2022) E’ mistero sulla morte di Marinella Beretta, 72enne trovata senza vita nella sua abitazione dopo ben duedal decesso. Getty Images/Bernard BissonNon si riesce a trovare una spiegazione plausibile su quanto accaduto a Marinella Beretta, la donna di 72trovata morta in casa, ancorasu una sedia, dopo duedal decesso. Dai primi accertamenti sembrerebbe che la 72enne sia stata stroncata da un malore ma ci sono diversi tasselli da mettere a posto. La Procura, in primis, sta cercando di capire se la donna avesse un medico curante per capire se soffrisse di patologie: elemento in più per chiudere il caso ed escludere definitivamente l’ipotesi che la poverina sia stata uccisa. Anche se, vista la posizione in cui è stata ritrovata, la strada dell’omicidio è subito apparsa poco credibile. ...

Advertising

Roberta_2506 : @tonnoepesto Nessuno: Mariella: godo come godoooo #jeru -

Ultime Notizie dalla rete : Mariella nessuno

Formatonews

... dentro una band del giro di Eros, i Lijao, in gara anche due cavalli di razza comeNava e ... iniziavo a sperare in una qualche risposta, risposta che non è mai arrivata da parte di. ...Lucia Roccotiello e l'ex consigliere comunale M5S di SpinazzolaCarbone, criticano la ...giornalista potrà mai dire di noi, come purtroppo è stato detto ad altri, che qualcuno ci ha ...Questa sera di martedì 15 febbraio alle ore 21 all’Auditorium Gaber di Castel Mella, la rassegna Pressione bassa porta Io e Einstein, di e con Jessica Leonello, per la regia di Sergio Mascherpa ...Sono felice che molte donne si considerano un qualcosa da infilzare… ?? — Mariella (@LellaDAngel ... “Ragazzi, io non ho baciato nessuno in questa casa! Il suo percorso nel reality sembra privo di ...