(Di martedì 15 febbraio 2022) Fiumicino – “Ladela Fiumicino potrebbe diventare un porto per leda: il progetto presentato da Royal Caribbean in Regione permetterebbe, infatti, la realizzazione di un porto per le più grandidel mondo (per le quali occorrono fondali di almeno 10 metri) nell’area del vecchio faro, propriodel, zona a rischio idrogeologico, soggetta a mareggiate e a forte erosione costiera”. Inizia così la nota diffusa in queste ore dall’associazione. “L’investimento regionale per gli approdi commerciali e le darsene dei pescherecci per creare indotto economico non ha nulla a che fare con gli attracchi delledanella zona del vecchio faro a ...

Advertising

ilfaroonline : Marevivo: “No alle navi da crociera alla foce del Tevere, sì al monumento naturale” -

Ultime Notizie dalla rete : Marevivo alle

Il Faro online

...minuto di lettura Facebook Twitter WhatsApp Condividi via Email Stampa Articoli correlati: ... I deceduti sono 26 9 Febbraio 2022 Articoli recenti Cronaca FIRENZE - Educarelegalità, Don ......in una nota - 'le loro attività e identificare le linee di azione prioritarie per contribuire... Assoporti, Confitarma, Confindustria Nautica, e Ferpesca) in corso con l'Associazioneper ...Inizia così la nota diffusa in queste ore dall’associazione Marevivo. “L’investimento regionale per gli approdi commerciali e le darsene dei pescherecci per creare indotto economico non ha nulla a che ...Per contribuire a combattere il fenomeno del littering è nata ‘Piccoli gesti, grandi crimini’, campagna realizzata da Marevivo, in collaborazione ... una ‘scena del crimine’ in cui, accanto alle ...