Manila Nazzaro spalle al muro al Grande Fratello Vip: nella Casa ha tutti i vipponi contro (Di martedì 15 febbraio 2022) Se all’inizio del suo percorso Manila Nazzaro poteva contare su un buon numero di amici e confidenti nella Casa del Grande Fratello Vip, oggi non si può certo dire lo stesso. Da una parte il suo atteggiamento delle ultime settimane non ha aiutato, dall’altra la finale si avvicina e ogni gieffino inizia a fare i conti con il percorso fin qui fatto. Una cosa però è certa, in questo momento non ha molti coinquilini dalla sua e il clima è diventato piuttosto pesante per l’ex Miss Italia. Manila Nazzaro, sola contro tutti nella Casa del Grande Fratello Vip Nelle ultime settimane, forse anche a causa della finale che si avvicina inesorabilmente, non ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 15 febbraio 2022) Se all’inizio del suo percorsopoteva contare su un buon numero di amici e confidentidelVip, oggi non si può certo dire lo stesso. Da una parte il suo atteggiamento delle ultime settimane non ha aiutato, dall’altra la finale si avvicina e ogni gieffino inizia a fare i conti con il percorso fin qui fatto. Una cosa però è certa, in questo momento non ha molti coinquilini dalla sua e il clima è diventato piuttosto pesante per l’ex Miss Italia., soladelVip Nelle ultime settimane, forse anche a causa della finale che si avvicina inesorabilmente, non ...

Advertising

zazoomblog : GF Vip Manila Nazzaro nega davanti all’evidenza e Alfonso Signorini la sbugiarda in diretta - #Manila #Nazzaro… - LSantillo_96 : manila nazzaro che lamenta l'assenza di maschi alpha in quella casa da quando sono andati via aldo e alex - LSantillo_96 : manila nazzaro cerca sponda in alex belli e lesbicheggia con delia io giuro che la porto in finale - gabrielsniceass : questa donna di nome nazzaro manila è sempre in mezzo a tutto io non ce la posso fare con lei perché non lascia i c… - skam_lez00 : RT @JordeenDanvers: LA GESÙ CRISTO DI MANILA NAZZARO IO LA AMO -