Mani Pulite | Paolo Berlusconi | Azione politica giustizialista che ha stravolto ordinamento

Roma, 15 feb.(Adnkronos) - "Mani Pulite è stata un'occasione persa per rilanciare in modo corretto il rapporto tra politica e mondo degli affari. Anziché rimediare alle storture che erano nate per le esigenze del finanziamento dei partiti, storture ovviamente conosciute da tutti, si è voluto fare un'Azione politica per defenestrare una sola parte dei partiti che costituivano il panorama politico italiano". Così all'AdnKronos, a 30 anni da 'Mani Pulite', Paolo Berlusconi, imprenditore ed editore, fratello dell'ex premier Silvio Berlusconi. "Dunque - osserva -, da un'esigenza reale, che c'era ma che si doveva esaminare e affrontare con un altro spirito, si è scelto un giustizialismo che non ha fatto bene all'Italia.

