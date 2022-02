Mandato di arresto internazionale a Robinho per stupro. Ma il Brasile nega l'estradizione (Di martedì 15 febbraio 2022) Richiesta di estradizione e Mandato d'arresto internazionale per Robinho . E' quanto ha inoltrato la Procura di Milano al Ministero della Giustizia nei confronti dell'ex attaccante brasiliano del ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 15 febbraio 2022) Richiesta did'per. E' quanto ha inoltrato la Procura di Milano al Ministero della Giustizia nei confronti dell'ex attaccante brasiliano del ...

