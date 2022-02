Manchester United-Brighton: Cristiano Ronaldo rompe il digiuno (VIDEO) (Di martedì 15 febbraio 2022) Il 2022 di Cristiano Ronaldo può ufficialmente cominciare. Il campione portoghese, che non aveva ancora segnato nel nuovo anno, ha sbloccato Manchester United-Brighton, sfida valida per il recupero della diciottesima giornata della Premier League 2021/2022. Lo ha fatto praticamente in contemporanea con il rigore sbagliato da Lionel Messi contro il Real Madrid in Champions League. Grandissimo gol da parte dell’ex juventino che ha ricevuto palla e, dopo aver saltato un paio di difensori, ha sganciato un destro imprendibile per il portiere avversario. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 15 febbraio 2022) Il 2022 dipuò ufficialmente cominciare. Il campione portoghese, che non aveva ancora segnato nel nuovo anno, ha sbloccato, sfida valida per il recupero della diciottesima giornata della Premier League 2021/2022. Lo ha fatto praticamente in contemporanea con il rigore sbagliato da Lionel Messi contro il Real Madrid in Champions League. Grandissimo gol da parte dell’ex juventino che ha ricevuto palla e, dopo aver saltato un paio di difensori, ha sganciato un destro imprendibile per il portiere avversario. SportFace.

