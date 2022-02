Manchester City-Sporting Lisbona in tv: data, orario e diretta streaming ritorno ottavi Champions League (Di martedì 15 febbraio 2022) Manchester City-Sporting Lisbona è il ritorno degli ottavi di Champions League 2021/2022: ecco tutte le informazioni utili su data, orario, diretta tv, streaming e canale della partita. L’incontro dell’Etihad mette in palio il pass per i quarti dopo l’andata in terra lusitana: favoritissimi i padroni di casa, che l’anno scorso si sono arresi solo in finale. Appuntamento mercoledì 9 marzo alle ore 21, diretta tv su Sky Sport Uno, diretta streaming su Sky Go e su Mediaset Infinity. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 15 febbraio 2022)è ildeglidi2021/2022: ecco tutte le informazioni utili sutv,e canale della partita. L’incontro dell’Etihad mette in palio il pass per i quarti dopo l’anin terra lusitana: favoritissimi i padroni di casa, che l’anno scorso si sono arresi solo in finale. Appuntamento mercoledì 9 marzo alle ore 21,tv su Sky Sport Uno,su Sky Go e su Mediaset Infinity. SportFace.

Advertising

DiMarzio : #ChampionsLeague #UCL | Le formazioni ufficiali di #PSGRMA e #SCPMCFC - Caligoletto2 : @haaalandismo Spero nella vittoria della Champions da parte di PSG e Manchester City - iamnotaheroine : @ElisainTurin A meno che l'avversario non sia il Manchester City, in quel caso si tifa per la sospensione della partita ?? - sportface2016 : #SportingLisbonaManchesterCity, i telecronisti su #Sky e #Mediaset - EItonMcCartney : @blvckgnr Manchester Fity o Fanchester City? -