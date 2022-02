Mancato pagamento stipendi: 2 punti di penalizzazione al Catania (Di martedì 15 febbraio 2022) Il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Carlo Sica ha sanzionato con due punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente... Leggi su calciomercato (Di martedì 15 febbraio 2022) Il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Carlo Sica ha sanzionato con duediin classifica da scontare nella corrente...

Advertising

sportli26181512 : Mancato pagamento stipendi: 2 punti di penalizzazione al Catania: Il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Car… - sportface2016 : #SerieC, altri 2 punti di penalizzazione per il #Catania: mancato pagamento degli stipendi, sono 4 in totale - NewsTuttoC : FIGC, Catania penalizzato di 2 punti per mancato pagamento stipendi - RICKYMorabito : RT @SportSicilia: #Catania -2 punti di penalizzazione 'per il mancato pagamento degli emolumenti di luglio e agosto 2021 e per il mancato p… - SportSicilia : #Catania -2 punti di penalizzazione 'per il mancato pagamento degli emolumenti di luglio e agosto 2021 e per il man… -

Ultime Notizie dalla rete : Mancato pagamento Ryanair, sì ai rimborsi per i positivi al Covid. Ecco come fare ... Ryanair , che finora consentiva di cambiare solo la data del volo a fronte di un pagamento di 40 ... In caso di mancato utilizzo del voucher entro i 24 mesi di validità, verrà rimborsato il valore del ...

UniCredit: oggi nel cda il dossier Banco BPM ... anche alla luce del mancato accordo tra il Mef e Unicredit sul dossier Mps e su cui sia ... si prevede un versamento in conto capitale da 530 milioni di euro da parte del Fondo, il pagamento da ...

Mancato pagamento stipendi: 2 punti di penalizzazione al Catania Calciomercato.com FIGC, Catania penalizzato di 2 punti per mancato pagamento stipendi La società, già penalizzata lo scorso dicembre dal TFN con altri 2 punti di penalizzazione, era stata deferita su segnalazione della Co.Vi.So.C. in relazione al mancato pagamento, entro lo scorso 18 ...

Serie C, altri 2 punti di penalizzazione per il Catania: mancato pagamento degli stipendi, sono 4 in totale “La società era stata già penalizzata lo scorso dicembre dal TFN con altri 2 punti di penalizzazione ed era stata deferita su segnalazione della Co.Vi.So.C. in relazione al mancato pagamento, entro lo ...

... Ryanair , che finora consentiva di cambiare solo la data del volo a fronte di undi 40 ... In caso diutilizzo del voucher entro i 24 mesi di validità, verrà rimborsato il valore del ...... anche alla luce delaccordo tra il Mef e Unicredit sul dossier Mps e su cui sia ... si prevede un versamento in conto capitale da 530 milioni di euro da parte del Fondo, ilda ...La società, già penalizzata lo scorso dicembre dal TFN con altri 2 punti di penalizzazione, era stata deferita su segnalazione della Co.Vi.So.C. in relazione al mancato pagamento, entro lo scorso 18 ...“La società era stata già penalizzata lo scorso dicembre dal TFN con altri 2 punti di penalizzazione ed era stata deferita su segnalazione della Co.Vi.So.C. in relazione al mancato pagamento, entro lo ...