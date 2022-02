Malumori dem sull'allenza col M5s. Letta medita come sparigliare il gioco delle correnti

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 15 febbraio 2022) Le elezioni amministrative non sono state ancora convocate ufficialmente ma il primo turno dovrebbe svolgersi domenica 29 maggio o domenica 5 giugno. Non manca quindi moltissimo ed è per questa ragione che è più che comprensibile la preoccupazione del Partito democratico. Preoccupazione legata soprattutto al fatto che il Movimento 5 stelle è ridotto ai minimi termini e alcuni sondaggi riservati alle Amministrative lo danno sotto al 10 per cento a livello nazionale. Certo, poi i grillini potranno diresempre che nelle elezioni locali non vanno mai troppo bene (fatta eccezione per i casi, ormai appartenenti al passato, di Torino e Roma dove si affermarono con Chiara Appendino e Virginia Raggi) ma se non raggiungessero le due cifre per loro sarebbe un tonfo. E sarebbe anche un brutto colpo per la strategia del Partito democratico, visto che sia Nicola Zingaretti sia ...