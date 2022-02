Malore fatale al ristorante | il volontario della Croce Verde Giuseppe muore a 61 anni

Advertising

YouTvrs : Malore fatale nella sala bingo, muore un uomo - - CarlinoMacerata : Malore fatale, addio al medico Pasquale Peretti - Nicolet39750675 : RT @MZampedroni: CRONACA Sassari, Gianni muore nel sonno: malore fatale, aveva solo 32 anni 14 Feb 2022 Redazione 1 Comment - Silvio_710719 : RT @MZampedroni: CRONACA Sassari, Gianni muore nel sonno: malore fatale, aveva solo 32 anni 14 Feb 2022 Redazione 1 Comment - Blocknotes6 : RT @Onda_Tv: MALORE FATALE SUL DIVANO DI CASA, MUORE A 47 ANNI -

Ultime Notizie dalla rete : Malore fatale

il Resto del Carlino

APPROFONDIMENTI IL LUTTOnel sonno, muore a 52 anni il titolare di un'azienda...Il, probabilmente un infarto, non gli ha lasciato scampo. Sul posto l'ambulanza medicalizzata dell'ospedale di Pieve di Coriano e un elicottero di Verona Emergenza, che però ha fatto ritorno ...MORROVALLE - Malore al ristorante, muore un uomo di sessantuno anni. Si è spento improvvisamente Giuseppe Marsili, originario di Civitanova ma residente da tempo a Morrovalle. Ieri l’addio. L’uomo ...Il malore, probabilmente un infarto, non gli ha lasciato scampo. Sul posto l’ambulanza medicalizzata dell’ospedale di Pieve di Coriano e un elicottero di Verona Emergenza, che però ha fatto ritorno in ...