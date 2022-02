“Maleducata, capricciosa e arrogante!”: Lulù Selassiè sbugiardata, ecco perché vuole il montepremi del GF Vip (Di martedì 15 febbraio 2022) Lulù Selassiè e la lamentela rivelatrice: la giovane Princess ha forse mentito sulla condizione economica della sua famiglia? Lulù Selassiè (fonte youtube)Una polemica nuova di zecca sta infuriando negli ultimi minuti nel web: protagonista del dibattito è la giovane Lulù Selassiè, chiacchieratissima concorrente di punta dal GF Vip. Nelle scorse settimane Lulù aveva accusato Miriana Trevisan di averla accoltellata alle spalle, nominando Manila come candidata alla finale al suo posto. Il motivo che spingeva la Princess ad arrivare tra i finalisti era da imputare alla situazione economica della sua famiglia. Come registrato dalle telecamere del reality, infatti, Lulù aveva ammesso che i suoi familiari “non avevano una lira”, e con il ... Leggi su specialmag (Di martedì 15 febbraio 2022)e la lamentela rivelatrice: la giovane Princess ha forse mentito sulla condizione economica della sua famiglia?(fonte youtube)Una polemica nuova di zecca sta infuriando negli ultimi minuti nel web: protagonista del dibattito è la giovane, chiacchieratissima concorrente di punta dal GF Vip. Nelle scorse settimaneaveva accusato Miriana Trevisan di averla accoltellata alle spalle, nominando Manila come candidata alla finale al suo posto. Il motivo che spingeva la Princess ad arrivare tra i finalisti era da imputare alla situazione economica della sua famiglia. Come registrato dalle telecamere del reality, infatti,aveva ammesso che i suoi familiari “non avevano una lira”, e con il ...

Advertising

Rossell66297010 : @kpkiarapagliaro @Bonanno75Ste @elisabe89376579 @GFvip6sondaggi L’invidia vi logora cosa c’entra adesso manuel? E p… - Federic05368852 : @heythreshold Boh a me questa ragazza non piace...e non capisco perché ha tanto successo,maleducata,capricciosa ,e pure bugiarda - AleGhiso84 : Non mi piace, ma voto Soleil contro una nullafacente viziata e capricciosa che in 5 mesi è passata dal letto alle s… - 21browncrew : Vabbè già scritto che in finale ci va lulu, e posso dire che schifo? Viziata, maleducata, capricciosa, lagnosa, imm… - valerietta73 : @raffy826 @manuel_bortuzzo A me fa schifo tutta sta storiella ma finta e ridicola. Lui che l’ha schifata fino a che… -

Ultime Notizie dalla rete : Maleducata capricciosa 5 antagoniste dei classici Disney e le loro caratteristiche: quale cattiva ti rappresenta di più ... come ci si accorge facilmente e appare subito come altezzosa e maleducata. È avida, materialista ... È sarcastica, capricciosa ed egocentrica. Perde continuamente le staffe e questo fa sì che non riesca ...

5 antagoniste dei classici Disney e le loro caratteristiche: quale cattiva ti rappresenta di più ... come ci si accorge facilmente e appare subito come altezzosa e maleducata. È avida, materialista ... È sarcastica, capricciosa ed egocentrica. Perde continuamente le staffe e questo fa sì che non riesca ...

"Maleducata, capricciosa e arrogante!": Lulù Selassiè sbugiardata, ecco perché vuole il montepremi del GF Vip Specialmag.it ... come ci si accorge facilmente e appare subito come altezzosa e. È avida, materialista ... È sarcastica,ed egocentrica. Perde continuamente le staffe e questo fa sì che non riesca ...... come ci si accorge facilmente e appare subito come altezzosa e. È avida, materialista ... È sarcastica,ed egocentrica. Perde continuamente le staffe e questo fa sì che non riesca ...