Malattie rare – Municipio XII accanto a chi ne soffre (Di martedì 15 febbraio 2022) Municipio XII: il Consiglio approva all’unanimità atto di indirizzo a favore delle famiglie e pazienti affetti da Malattie rare – Il XII Municipio di Roma aderirà alla Giornata Mondiale delle Malattie rare che si terrà il prossimo 28 febbraio 2022, illuminando la propria sede in via Fabiola con i colori della giornata – verde, viola e blu – mettendo in risalto la propria attenzione sul bisogno di cura dei malati rari. Su impulso della Commissione politiche sociali presieduta dal Consigliere Alessandro Alongi, stamane il Consiglio ha così disposto un atto che impegna l’amministrazione a sostenere le famiglie del territorio al cui interno sono presenti problematiche legate a Malattie rare, attivandosi nel contempo per prevenire sviluppi di ulteriori ... Leggi su romadailynews (Di martedì 15 febbraio 2022)XII: il Consiglio approva all’unanimità atto di indirizzo a favore delle famiglie e pazienti affetti da– Il XIIdi Roma aderirà alla Giornata Mondiale delleche si terrà il prossimo 28 febbraio 2022, illuminando la propria sede in via Fabiola con i colori della giornata – verde, viola e blu – mettendo in risalto la propria attenzione sul bisogno di cura dei malati rari. Su impulso della Commissione politiche sociali presieduta dal Consigliere Alessandro Alongi, stamane il Consiglio ha così disposto un atto che impegna l’amministrazione a sostenere le famiglie del territorio al cui interno sono presenti problematiche legate a, attivandosi nel contempo per prevenire sviluppi di ulteriori ...

