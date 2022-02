(Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – Pollenzo, 15 febbraio 2022 – “Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza () rappresenta un’indubbia opportunità per quanto riguarda iaffetti da. Questi sono i mesi in cui deve tradursi in atti concreti il grande sforzo di “messa a terra” delledel, che per quanto riguarda coloro coinvolti nel mondo dellesignifica assumere un ruolo proattivo affinché i potenziali progetti iscrivibili alle opportunità di finanziamento rispondano effettivamente ai bisogni deiaffetti da”. Con queste parole Giorgio Perilongo, Professore Ordinario del Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino dell’Università degli Studi di ...

Advertising

lifestyleblogit : Malattie rare, l’appello di medici e associazioni pazienti: “È ora di concretizzare le promesse del PNRR” - - AgenziaASI : Roma, Municipio XII: il Consiglio approva all’unanimità atto di indirizzo a favore delle famiglie e pazienti affett… - UnfoldingRoma : Municipio XII: il Consiglio approva all’unanimità atto di indirizzo a favore delle famiglie e pazienti affetti da M… - AsMacrodattilia : Grandi successi e medaglie ???? 'pesanti' non solo alle Olimpiadi di Pechino. Vogliamo infatti ringraziare i tanti c… - emergency_live : Malattie rare, in un webinar le nuove frontiere della digitalizzazione -

Ultime Notizie dalla rete : Malattie rare

Cronachedi.it - Il quotidiano online di informazione indipendente

... la Regione Campania ha prorogato fino al 31 marzo 2022, le esenzioni dei ticket sanitari per fasce di reddito,croniche e, che sarebbero scadute il 31 dicembre. Si tratta nello ...Una volta ho sentito dire che lecapitano alle persone: mi rincuora, ma non mi sento diversa dagli altri, non sono un eroe. Nella mia vita ci sono state tante cose brutte, è vero, ...“Gli elementi essenziali per questa azione proattiva – spiega il Professor Perilongo - sono la conoscenza del mondo dei malati rari, la visione sul futuro della medicina e del Sistema sanitario ...(ASI) Il XII Municipio di Roma aderirà alla Giornata Mondiale delle Malattie Rare che si terrà il prossimo 28 febbraio 2022, illuminando la propria sede in via Fabiola con i colori della giornata – ...