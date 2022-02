Malattie rare: Binetti (Udc), 'pazienti si raccontino e guardino oltre patologia' (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb. (Adnkronos Salute)() - "Quando tanti anni fa abbiamo cominciato ad occuparci di Malattie rare, utilizzavamo lo slogan "non parlate di noi, ma parlate con noi". Era un modo per dire che deve essere la persona a raccontarsi, a raccontare la sua storia, a raccontare i sintomi della sua patologia, perché anche i sintomi acquistano un'importanza diversa, a seconda di come si collocano nella vicenda di una persona che sia capace di guardare oltre il limite della patologia. Per alcuni, vedere oltre il limite della propria patologia diventa una vera e propria opportunità". Così la senatrice Paola Binetti, presidente Intergruppo parlamentare per le Malattie rare, intervenendo alla presentazione della seconda ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb. (Adnkronos Salute)() - "Quando tanti anni fa abbiamo cominciato ad occuparci di, utilizzavamo lo slogan "non parlate di noi, ma parlate con noi". Era un modo per dire che deve essere la persona a raccontarsi, a raccontare la sua storia, a raccontare i sintomi della sua, perché anche i sintomi acquistano un'importanza diversa, a seconda di come si collocano nella vicenda di una persona che sia capace di guardareil limite della. Per alcuni, vedereil limite della propriadiventa una vera e propria opportunità". Così la senatrice Paola, presidente Intergruppo parlamentare per le, intervenendo alla presentazione della seconda ...

