Malattie croniche: sul territorio si disegna il nuovo volto della medicina che risponde alle esigenze di salute (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – Pollenzo, 15 febbraio 2022 – La diagnostica di primo livello deve essere effettuata all’interno del territorio, anche per non intasare gli ambulatori ospedalieri che dovrebbero effettuare per lo più la diagnostica di secondo livello, cioè quando al paziente è già stata diagnosticata una malattia che necessita di ulteriore approfondimento e cure complesse. Per fare una diagnostica di primo livello territoriale, bisogna aumentare le competenze del personale infermieristico e dei medici di famiglia in linea con quanto avviene negli altri Paesi europei. Naturalmente è necessaria una progettualità nazionale e regionale, che vada dalla formazione alla compilazione integrata di protocolli di uso della diagnostica e della tecnologia attuale e futura, sempre più orientata anche ad un uso extra ospedaliero. Se ne parla alla ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – Pollenzo, 15 febbraio 2022 – La diagnostica di primo livello deve essere effettuata all’interno del, anche per non intasare gli ambulatori ospedalieri che dovrebbero effettuare per lo più la diagnostica di secondo livello, cioè quando al paziente è già stata diagnosticata una malattia che necessita di ulteriore approfondimento e cure complesse. Per fare una diagnostica di primo livello territoriale, bisogna aumentare le competenze del personale infermieristico e dei medici di famiglia in linea con quanto avviene negli altri Paesi europei. Naturalmente è necessaria una progettualità nazionale e regionale, che vada dalla formazione alla compilazione integrata di protocolli di usodiagnostica etecnologia attuale e futura, sempre più orientata anche ad un uso extra ospedaliero. Se ne parla alla ...

Advertising

lifestyleblogit : Malattie croniche: sul territorio si disegna il nuovo volto della medicina che risponde alle esigenze di salute - - MariRoscino : 'Malattie croniche: sul territorio si disegna il nuovo volto della medicina che risponde alle esigenze di salute •… - deeplyfree3 : RT @GuidoMattioni: L' E466 è un additivo artificiale che l'industria mette in sughi pronti, biscotti, merendine, panini, miscele per torte… - LaurasDiary85 : @ansim999 @mariogiordano5 Sono basita nel leggere 4 miliardi “senza nessun problema”. A tante persone non ha dato p… - TunWelfare : @turano_annarosa Questi criminali continuano a raccontare menzogne per indurre piu' cittadini al suicidio e alle ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Malattie croniche Sanità in Campania: come rientrare nel ticket per non pagare esami ed analisi ... la Regione Campania ha prorogato fino al 31 marzo 2022, le esenzioni dei ticket sanitari per fasce di reddito, malattie croniche e rare , che sarebbero scadute il 31 dicembre. Si tratta nello ...

Malattie croniche, si disegna nuovo volto della medicina Ad oggi in Italia 25 milioni di persone sono affette da patologie croniche , le quali rendono conto di una spesa pari a circa il 70% delle risorse sanitarie complessive . Il Ministero della Salute ha ...

Malattie croniche, si disegna nuovo volto della medicina Umbria Journal il sito degli umbri Malattie croniche, Motore sanità: sfida per I sistemi sanitari del mondo Se ne parla alla Winter School 2022 di Pollenzo, nell'evento "Oltre la logica dei silos per un'offerta integrata di salute", organizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Scienze ...

Malattie croniche: sul territorio si disegna il nuovo volto della medicina che risponde alle esigenze di salute Pubblicità Le patologie croniche sono in costante aumento sia a livello nazionale che internazionale e rappresentano una sfida per la sostenibilità dei sistemi sanitari di tutto il mondo. Ad oggi in ...

... la Regione Campania ha prorogato fino al 31 marzo 2022, le esenzioni dei ticket sanitari per fasce di reddito,e rare , che sarebbero scadute il 31 dicembre. Si tratta nello ...Ad oggi in Italia 25 milioni di persone sono affette da patologie, le quali rendono conto di una spesa pari a circa il 70% delle risorse sanitarie complessive . Il Ministero della Salute ha ...Se ne parla alla Winter School 2022 di Pollenzo, nell'evento "Oltre la logica dei silos per un'offerta integrata di salute", organizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Scienze ...Pubblicità Le patologie croniche sono in costante aumento sia a livello nazionale che internazionale e rappresentano una sfida per la sostenibilità dei sistemi sanitari di tutto il mondo. Ad oggi in ...