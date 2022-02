Mafia | spaccio droga nel Catanese | 21 arresti della polizia

(Di martedì 15 febbraio 2022) Sono in tutto 21 le persone arrestate dalladi Stato di Catania nel corso di un'operazione, coordinata dalla Direzione distrettuale antie denominata 'Third family', che ha permesso di ...

Ultime Notizie dalla rete : Mafia spaccio

... una bomba a mano e munizioni ed è stato documentato il tentato omicidio ai danni di due pregiudicati, uno dei quali minorenne all'epoca dei fatti, scaturito da contrasti connessi allodi ...Nell'illecito traffico era stabilmente inserita anche una famiglia di "caminanti" ovvero nomadi di nazionalità italiana, che gestivano, altresì, una piazza diin Contrada Zizulli, agro di ...associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacente, aggravata dall’essere armata, detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, reati in materia di armi e ...Le accuse Agli indagati la Dda di Bari contesta, a vario titolo, i reati di associazione per delinquere aggravata dalla transnazionalità finalizzata a frode fiscali, riciclaggio e autoriciclaggio, ...