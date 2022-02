“Ma quale ironia?”: Miriana Trevisan non ci sta, l’offesa alle casalinghe la fa sclerare (Di martedì 15 febbraio 2022) Miriana Trevisan rincara la dose contro Soleil Sorge: l’offesa non è passata in sordina, duro sfogo in piscina per le due gieffine. Miriana Trevisan (fonte youtube)La showgirl Miriana Trevisan si è qualificata come la nemica naturale di Soleil Sorge. Se le due concorrenti del GF Vip hanno imparato ad ignorarsi, senza dare adito a nuove discussioni e battibecchi, la tensione sobbolle sotterranea in Casa. Nelle scorse settimana l’amica Manila si era profondamente risentita per un epiteto affibbiatogli dall’influencer. Soleil l’aveva infatti etichettata “lavapiatti“, in riferimento all’ossessione di Manila per l’ordine e la pulizia. A onor del vero, Manila Nazzaro è tra le poche vippone a garantire il minimo decoro tra le mura del reality: persino gli autori si son mossi ... Leggi su specialmag (Di martedì 15 febbraio 2022)rincara la dose contro Soleil Sorge:non è passata in sordina, duro sfogo in piscina per le due gieffine.(fonte youtube)La showgirlsi è qualificata come la nemica naturale di Soleil Sorge. Se le due concorrenti del GF Vip hanno imparato ad ignorarsi, senza dare adito a nuove discussioni e battibecchi, la tensione sobbolle sotterranea in Casa. Nelle scorse settimana l’amica Manila si era profondamente risentita per un epiteto affibbiatogli dall’influencer. Soleil l’aveva infatti etichettata “lavapiatti“, in riferimento all’ossessione di Manila per l’ordine e la pulizia. A onor del vero, Manila Nazzaro è tra le poche vippone a garantire il minimo decoro tra le mura del reality: persino gli autori si son mossi ...

