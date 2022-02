L’urlo di Sofia Goggia | è argento alle Olimpiadi

Leggi su bergamonews

(Di martedì 15 febbraio 2022) Urla, non appena raggiunge il traguardo e vede il suo tempo: in testa! Poi Corinne Suter la supera, ma è ufficiale: la splendida e testarda atleta di Bergamo è entrata ufficialmente a far parte della storia dello sport mondiale. Dopo aver recuperato a tempo di record dall’infortunio al ginocchio sinistro, la campionessa 29enne ha conquistatoInvernali la medaglia d’nella discesa libera femminile. In grado di compiere un vero e proprio “miracolo” agonistico,si è ripresentata al cancelletto ventiquattro giorni dopo la terribile caduta di Cortina d’Ampezzo che le era costata una lesione parziale al legamento crociato e una microfrattura al perone, completando così un percorso riabilitativo prodigioso che le ha consentito di volare in Cina ...