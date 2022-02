LoveFiercely | la campagna di Chiara Ferragni e Arcigay per celebrare l’amore egualitario

(Di martedì 15 febbraio 2022) Unamediatica e di comunicazione, una raccolta fondi per sovvenzionare il progetto Scuola del CIGMilano, una mossa per sensibilizzare le persone e: questo è, l’iniziativa nata sui social e lanciata daa supporto della storica associazione LGBTQ+ del capoluogo lombardo. Tre coppie appartenenti alle diverse minoranze sessuali raccontano le loro storie d’amore. “Con questa– spiega la nota imprenditrice – attraverso le esperienze di tre coppie che ammiro, voglio condividere cosa significa per me amare in maniera libera e fiera senza farsi influenzare da chi giudica ed etichetta. Ed è questo il tema che oggi mi sta a cuore e sul quale vorrei puntare ...

