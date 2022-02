Love is in the air, trama 15 febbraio: Eda pazza di gelosia (Di martedì 15 febbraio 2022) Eda perderà la testa a Love is in the air e sarà protagonista di un gesto davvero eclatante che metterà in crisi Serkan. La trama di oggi, martedì 15 febbraio, sottolinea che la paesaggista e l'architetto si godranno finalmente la loro routine familiare con la piccola Kiraz e Serkan, sopraffatto dalla felicità per aver ritrovato Eda e aver assicurato stabilità alla loro figlioletta, prenderà una decisione inaspettata ed importante. Il giovane, infatti, contatterà Melek e le chiederà aiuto in quanto sarà intenzionato a chiedere alla sua amata di convolare a nozze e le farà promettere di essere discreta e non dire niente a nessuno. La ragazza, però, sarà al settimo cielo e subito correrà a dare la notizia ad Ayfer che lo riferirà ad Aydan. Quest'ultima, poi, informerà Piril e, a questo punto, tutti sapranno che Bolat sta per fare a ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 15 febbraio 2022) Eda perderà la testa ais in the air e sarà protagonista di un gesto davvero eclatante che metterà in crisi Serkan. Ladi oggi, martedì 15, sottolinea che la paesaggista e l'architetto si godranno finalmente la loro routine familiare con la piccola Kiraz e Serkan, sopraffatto dalla felicità per aver ritrovato Eda e aver assicurato stabilità alla loro figlioletta, prenderà una decisione inaspettata ed importante. Il giovane, infatti, contatterà Melek e le chiederà aiuto in quanto sarà intenzionato a chiedere alla sua amata di convolare a nozze e le farà promettere di essere discreta e non dire niente a nessuno. La ragazza, però, sarà al settimo cielo e subito correrà a dare la notizia ad Ayfer che lo riferirà ad Aydan. Quest'ultima, poi, informerà Piril e, a questo punto, tutti sapranno che Bolat sta per fare a ...

