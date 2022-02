Love is in the air anticipazioni 16 febbraio 2022, svelato il segreto di Serkan? (Di martedì 15 febbraio 2022) Nella puntata di Love is in the air di mercoledì 16 febbraio 2022 Serkan vuole celare a tutti il fatto che desidera chiedere ad Eda di sposarlo. La situazione però non sembra essere semplice e iniziano a circolare dei pettegolezzi proprio su di loro e sull’ipotetico scenario. Per questo il Bolat sarà costretto ad improvvisare, ricorrendo a espedienti inconsueti per far sì che per la sua amata resti una sorpresa. Vi ricordiamo che le puntate di Love is in the air saranno disponibili on demand sul sito Mediaset Infinity subito dopo la messa in onda su Canale 5. Belen Rodriguez si sfoga sul Grande Fratello Vip A margine della nuova diretta del reality, l'argentina sembra sbeffeggiare il gioco dei vipponi: ecco cosa ha ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 15 febbraio 2022) Nella puntata diis in the air di mercoledì 16vuole celare a tutti il fatto che desidera chiedere ad Eda di sposarlo. La situazione però non sembra essere semplice e iniziano a circolare dei pettegolezzi proprio su di loro e sull’ipotetico scenario. Per questo il Bolat sarà costretto ad improvvisare, ricorrendo a espedienti inconsueti per far sì che per la sua amata resti una sorpresa. Vi ricordiamo che le puntate diis in the air saranno disponibili on demand sul sito Mediaset Infinity subito dopo la messa in onda su Canale 5. Belen Rodriguez si sfoga sul Grande Fratello Vip A margine della nuova diretta del reality, l'argentina sembra sbeffeggiare il gioco dei vipponi: ecco cosa ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Love the Love is in the Air Anticipazioni 16 febbraio 2022: Melo mette nei guai Serkan! Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 16 febbraio 2022 . Scopriamo insieme le Trame dell' episodio in onda alle 16.50 su Canale 5 , Serkan ha rivelato a Melo la sua intenzione di sposare Eda , ...

Love is in the air, anticipazioni dal 21 al 25 febbraio 2022 Anticipazioni settimanali puntate Love is in the air da lunedì 21 a venerdì 25 febbraio 2022 Alla festa di matrimonio, Kerem scopre finalmente che Pina non è fidanzata e che quel 'tesoro' che le aveva sentito dire al telefono era ...

Love is in the air, trame al 25 febbraio: Serkan rinuncia la progetto del porto

Love is in the air, trame al 25 febbraio: Serkan rinuncia la progetto del porto Proseguono le avvincenti anticipazioni di Love is in the air: nelle puntate della soap turca con protagonisti Hande Erçel a Kerem Bürsin che andranno in onda dal 21 al 25 febbraio i ...

