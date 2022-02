Lotta al caro-ombrellone e nuovi investimenti: ecco il piano del governo sulle concessioni balneari (Di martedì 15 febbraio 2022) Il governo Draghi continua a lavorare sulla riforma delle concessioni balneari che oggi, 15 febbraio, arriverà sul tavolo del Consiglio dei ministri. Secondo quanto anticipato da Ansa e Repubblica, le principali linee guida riguarderebbero la tutela degli investimenti, la salvaguardia di tutti i cittadini che devono il proprio reddito alla gestione di uno stabilimento, ma anche il potenziamento degli investimenti futuri collegati alle migliorie del servizio. La riforma riguarderà anche il contenimento dei prezzi, con una particolare attenzione al “caro-ombrellone” per la tutela dei consumatori. La discussione in Cdm sarà anche sulla proroga fino alla fine del 2023 per poi cominciare nel 2024 con le gare per le nuove assegnazioni. La presidente di Fratelli d’Italia, ... Leggi su open.online (Di martedì 15 febbraio 2022) IlDraghi continua a lavorare sulla riforma delleche oggi, 15 febbraio, arriverà sul tavolo del Consiglio dei ministri. Secondo quanto anticipato da Ansa e Repubblica, le principali linee guida riguarderebbero la tutela degli, la salvaguardia di tutti i cittadini che devono il proprio reddito alla gestione di uno stabilimento, ma anche il potenziamento deglifuturi collegati alle migliorie del servizio. La riforma riguarderà anche il contenimento dei prezzi, con una particolare attenzione al “” per la tutela dei consumatori. La discussione in Cdm sarà anche sulla proroga fino alla fine del 2023 per poi cominciare nel 2024 con le gare per le nuove assegnazioni. La presidente di Fratelli d’Italia, ...

