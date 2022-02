LOL | Chi ride è fuori 2 | il cast al completo e i conduttori raccontano la nuova stagione

Leggi su spettacolo.eu

(Di martedì 15 febbraio 2022) Durante la presentazione della secondadi LOL: Chiil, tra cui Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti e Maccio Capatonda, e iFedez e Frank Matano hanno raccontato la loro esperienza sul set del comedy show, delle aspettative del pubblico e del politically correct Dopo il successo della prima, arriva in esclusiva su Prime Video dal 24 febbraio ladi LOL: Chi, prodotta da Endemol Shine Italy per Amazon Studios. Ecco cosa hanno raccontato i partecipanti e idellaedizione. In merito all’esperienza vissuta come concorrenti Corrado Guzzanti ha ammesso di aver sottovalutato lo sforzo fisico: «L’ho ...