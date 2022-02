Loki 2 | Owen Wilson conferma il ritorno nella serie Marvel

(Di martedì 15 febbraio 2022)ta la presenza diseconda stagione di, la fortunatadisponibile su Disney+. I fan di, latargatasul personaggio interpretato da Tom Hiddleston, saranno contenti delladeldinel ruolo di Mobius ancheseconda stagione dello show. Lo stessohato la notizia in una recente intervista video "Autocomplete" con WIRED, in cui ha rivelato il suoseconda stagione di, insieme a Tom Hiddleston. Durante il video, ...

Intervistato da Wired,Wilson - alias Mobius M. Mobius - conferma che tornerà nella seconda stagione di ...Sembra ora che ci siano nuovi aggiornamenti riguardo la produzione: stando alle parole diWilson , infatti, le riprese inizieranno molto presto : 'Tornerò in, e penso che inizieremo le ...I fan di Loki, la serie targata Marvel sul personaggio interpretato da Tom Hiddleston, saranno contenti della conferma del ritorno di Owen Wilson nel ruolo di Mobius anche nella seconda stagione ...Mobius. "Owen Wilson tornerà in Loki?" era la domanda rivolta all'attore in un video registrato da quest'ultimo per Wired. "Ehm... sì. Tornerà in Loki, e credo che inizieremo le riprese molto ...