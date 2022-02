Lodovica Comello: figlio e marito della conduttrice diventata famosa con Violetta (Di martedì 15 febbraio 2022) Chi è Lodovica Comello: nata come giovane attrice nella serie argentina Violetta. Poi la sua carriera continua nel mondo dello spettacolo come cantante e presentatrice. Chi è Lodovica Comello Ludovica Comello è nata il 13 aprile del 1990. Si appassiona da piccola alla musica grazie alla passione del padre. Il suo lancio nel mondo dello spettacolo non avviene però con la musica ma con la recitazione. Prima di sfondare come cantante e attrice e riuscire a mantenersi con il suo lavoro, ha lavorato nel negozio d’abbigliamento dei suoi e poi in un McDonald’s. Lavorare da McDonald’s le piaceva: “mi hanno persino eletta impiegata del mese”, ha raccontato a Vanity Fair; fare la commessa, invece, le faceva venire l’ansia. Nel 2011, a 21 anni, ottiene successo mondiale grazie alla telenovela ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 15 febbraio 2022) Chi è: nata come giovane attrice nella serie argentina. Poi la sua carriera continua nel mondo dello spettacolo come cantante e presentatrice. Chi èLudovicaè nata il 13 aprile del 1990. Si appassiona da piccola alla musica grazie alla passione del padre. Il suo lancio nel mondo dello spettacolo non avviene però con la musica ma con la recitazione. Prima di sfondare come cantante e attrice e riuscire a mantenersi con il suo lavoro, ha lavorato nel negozio d’abbigliamento dei suoi e poi in un McDonald’s. Lavorare da McDonald’s le piaceva: “mi hanno persino eletta impiegata del mese”, ha raccontato a Vanity Fair; fare la commessa, invece, le faceva venire l’ansia. Nel 2011, a 21 anni, ottiene successo mondiale grazie alla telenovela ...

