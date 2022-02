Lo sport azzurro celebra l’impresa olimpica di Sofia Goggia Jacobs | “I campioni cadono e si rialzano” Paltrinieri | “So cosa ha provato”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 febbraio 2022) Doppietta storica per l’Italia alle Olimpiadi invernali di Pechino. A portarla a casa sonoe Nadia Delago, rispettivamente medaglia d’argento e di bronzo nella discesa libera. Non succedeva da 20 anni, da quando Daniela Ceccarelli vinse l’oro e Karen Putzer il bronzo nel SuperG dei giochi di Salt Lake City del 2002. “Dedico questa medaglia a me stessa, perché al cancelletto c’ero io, e a tutte le persone che ci hanno creduto e che mi hanno presa per mano in questo percorso che dopo Cortina sembrava andato in fumo. Questa medaglia ha un valore incredibile”, sono le prime parole disubito dopo la fine della gara, che prosegue rivelando di aver passato un periodo complicato dopo l’infortunio nel supergigante di Cortina dello scorso gennaio, solo 23 giorni fa. “Il momento più difficile? Il lunedì ...