Livorno, donna minaccia di gettarsi nel vuoto: l'intervento di due poliziotti per salvarla – Video

Due poliziotti del commissariato di Cecina (Livorno), con un ottimo lavoro di squadra, sono riusciti a trarre in salvo una donna che minacciava di gettarsi nel vuoto. Mentre Alessandro le parlava, cercando di instaurare un dialogo che la distraesse, Yuri è riuscito a cingerla e a salvarla. Ecco il Video dell'intervento.

