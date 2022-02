LIVE/ Virtus Francavilla-Avellino, le formazioni ufficiali (Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLe formazioni ufficiali di Virtus Francavilla-Avellino: Virtus Francavilla (3-5-2): Nobile; Idda, Miceli, Caporale; Pierno, Toscano, Prezioso, Ingrosso; Maiorino, Mastropietro; Patierno. A disp.: Milli, Cassano, Feltrin, Gianfreda, Padovano, Pendinelli, Carella, Franco, Ant. Rizzo, Ventola, Perez, Tchetchua, Tulissi. All.: Taurino. Avellino (3-4-3): Pane; Silvestri, Scognamiglio, Bove; Ciancio, Aloi, Carriero, Kragl; Kanoute, Murano, Micovschi. A disp.: Forte, Pizzella, Tito, Rizzo, Di Paola, Tarcinale, Matera, De Francesco, Mocanu, Plescia. All.: Braglia. Arbitro: Marini di Trieste. Assistenti: Ferrari di Rovereto e Del Santo Spataru di Siena. Quarto Ufficiale: Gigliotti di Cosenza. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLedi(3-5-2): Nobile; Idda, Miceli, Caporale; Pierno, Toscano, Prezioso, Ingrosso; Maiorino, Mastropietro; Patierno. A disp.: Milli, Cassano, Feltrin, Gianfreda, Padovano, Pendinelli, Carella, Franco, Ant. Rizzo, Ventola, Perez, Tchetchua, Tulissi. All.: Taurino.(3-4-3): Pane; Silvestri, Scognamiglio, Bove; Ciancio, Aloi, Carriero, Kragl; Kanoute, Murano, Micovschi. A disp.: Forte, Pizzella, Tito, Rizzo, Di Paola, Tarcinale, Matera, De Francesco, Mocanu, Plescia. All.: Braglia. Arbitro: Marini di Trieste. Assistenti: Ferrari di Rovereto e Del Santo Spataru di Siena. Quarto Ufficiale: Gigliotti di Cosenza. L'articolo proviene da ...

Advertising

anteprima24 : ** LIVE/ Virtus Francavilla-#Avellino, le formazioni ufficiali ** - ottopagine : Virtus Francavilla - Avellino, ecco dove vederla in diretta tv e live streaming #Avellino - ObjectifX10 : ??? 15.00 € => 100.00 € ? Italy - Campionato Primavera 2, Girone A ? LIVE >> Virtus Entella U19 vs Vicenza U19 (1-0,… - Calciodiretta24 : Virtus Francavilla - Avellino: diretta live e risultato in tempo reale - zazoomblog : LIVE – Virtus Francavilla-Avellino Serie C 2021-2022: girone C (DIRETTA) - #Virtus #Francavilla-Avellino #Serie -