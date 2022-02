LIVE Sci alpino, Discesa Olimpiadi 2022 in DIRETTA: partenza rinviata per il forte vento (Di martedì 15 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI partenza DELLA Discesa FEMMINILE IL MEDAGLIERE DI PECHINO 2022 3.52 Alle 4.00 la giuria prenderà una nuova decisione. 3.46 Il vento viene dato in diminuzione nelle prossime ore, staremo a vedere se si riuscirà a disputare oggi la Discesa. 3.44 ATTENZIONE! partenza spostata alle 4.30 a causa del forte vento! Una variabile che potrebbe condizionare, e non poco, la gara. 3.42 Sofia Goggia difende il titolo conquistato quattro anni fa a PyeongChang 2018. L’unica donna ad aver vinto due ori olimpici in Discesa alle Olimpiadi, peraltro consecutivi nel 1994 e 1998, fu la tedesca Katja Seizinger. 3.39 Sofia Goggia è stata molto ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DIDELLAFEMMINILE IL MEDAGLIERE DI PECHINO3.52 Alle 4.00 la giuria prenderà una nuova decisione. 3.46 Ilviene dato in diminuzione nelle prossime ore, staremo a vedere se si riuscirà a disputare oggi la. 3.44 ATTENZIONE!spostata alle 4.30 a causa del! Una variabile che potrebbe condizionare, e non poco, la gara. 3.42 Sofia Goggia difende il titolo conquistato quattro anni fa a PyeongChang 2018. L’unica donna ad aver vinto due ori olimpici inalle, peraltro consecutivi nel 1994 e 1998, fu la tedesca Katja Seizinger. 3.39 Sofia Goggia è stata molto ...

