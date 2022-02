LIVE Pattinaggio artistico, corto donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Higuchi in testa prima dell’ultimo gruppo. Attesa per Valieva (Di martedì 15 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.40: 14.38: Questa la classifica quando mancano solo le sei atlete dell’ultimo gruppo: 1 20 JPN Higuchi Wakaba 73.51 Q 2 23 BEL HENDRICKX Loena 70.09 Q 3 22 USA LIU Alysa 69.50 Q 4 19 KOR KIM Yelim 67.78 Q 5 9 GEO GUBANOVA Anastasiia 65.40 Q 6 10 USA BELL Mariah 65.38 Q 7 13 CZE BREZINOVA Eliska 64.31 Q 8 17 GER SCHOTT Nicole 63.13 Q 9 4 JPN KAWABE Mana 62.69 Q 10 24 AZE RYABOVA Ekaterina 61.82 Q 11 16 BLR SAFONOVA Viktoriia 61.46 Q 12 3 AUT MIKUTINA Olga 61.14 Q 13 18 SUI PAGANINI Alexia 61.06 Q 14 11 CAN SCHIZAS Madeline 60.53 Q 15 14 EST KIIBUS Eva-Lotta 59.55 Q 16 5 NED van ZUNDERT Lindsay 59.24 Q 17 15 BUL FEIGIN Alexandra 59.16 Q 18 21 POL KURAKOVA Ekaterina 59.08 Q 19 2 FIN SAARINEN Jenni 56.97 20 6 SWE TALJEGARD Josefin 54.51 21 12 CHN ZHU Yi 53.44 22 ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.40: 14.38: Questa la classifica quando mancano solo le sei atlete: 1 20 JPNWakaba 73.51 Q 2 23 BEL HENDRICKX Loena 70.09 Q 3 22 USA LIU Alysa 69.50 Q 4 19 KOR KIM Yelim 67.78 Q 5 9 GEO GUBANOVA Anastasiia 65.40 Q 6 10 USA BELL Mariah 65.38 Q 7 13 CZE BREZINOVA Eliska 64.31 Q 8 17 GER SCHOTT Nicole 63.13 Q 9 4 JPN KAWABE Mana 62.69 Q 10 24 AZE RYABOVA Ekaterina 61.82 Q 11 16 BLR SAFONOVA Viktoriia 61.46 Q 12 3 AUT MIKUTINA Olga 61.14 Q 13 18 SUI PAGANINI Alexia 61.06 Q 14 11 CAN SCHIZAS Madeline 60.53 Q 15 14 EST KIIBUS Eva-Lotta 59.55 Q 16 5 NED van ZUNDERT Lindsay 59.24 Q 17 15 BUL FEIGIN Alexandra 59.16 Q 18 21 POL KURAKOVA Ekaterina 59.08 Q 19 2 FIN SAARINEN Jenni 56.97 20 6 SWE TALJEGARD Josefin 54.51 21 12 CHN ZHU Yi 53.44 22 ...

Advertising

hananibIue : siamo live per le raga del pattinaggio spero non abbiano già finito tutte - zazoomblog : LIVE Pattinaggio artistico corto donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: fari puntati su Kamila Valieva in gara “sub iudic… - zazoomblog : LIVE Pattinaggio artistico corto donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: fari puntati su Kamila Valieva. Attese proteste -… - infoitsport : LIVE Pattinaggio artistico, corto donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: in gara Kamila Valieva dopo lo scandalo doping - zazoomblog : LIVE Pattinaggio artistico corto donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: in gara Kamila Valieva dopo lo scandalo doping -… -