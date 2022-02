LIVE Italia-USA curling, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: tra poco il via della sfida decisiva (Di martedì 15 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:02 Tutte le squadre impegnate oggi entrano al National Aquatics Centre. 12:59 Ultimi preparativi in corso in terra cinese prima del via. 12:56 Siamo ora a meno di dieci minuti dal via per quel che riguarda Italia-USA. 12:53 Le due successive partite dell’Italia, dopo quella con gli USA, saranno relative ai confronti con Danimarca (domani, 7:05) e Norvegia (giovedì, 2:05). 12:50 Rammentiamo anche le partite contemporanee a questa: Svezia-Gran Bretagna, Norvegia-Cina e Comitato Olimpico Russo-Canada. 12:47 Già in semifinale c’è la Svezia, che nella notte ha battuto la Danimarca per 8-3. Hanno invece perso Comitato Olimpico Russo e Svizzera, ma quest’ultima proprio dagli States, che vincendo possono dunque qualificarsi eliminando contemporaneamente ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:02 Tutte le squadre impegnate oggi entrano al National Aquatics Centre. 12:59 Ultimi preparativi in corso in terra cinese prima del via. 12:56 Siamo ora a meno di dieci minuti dal via per quel che riguarda-USA. 12:53 Le due successive partite dell’, dopo quella con gli USA, saranno relative ai confronti con Danimarca (domani, 7:05) e Norvegia (giovedì, 2:05). 12:50 Rammentiamo anche le partite contemporanee a questa: Svezia-Gran Bretagna, Norvegia-Cina e Comitato Olimpico Russo-Canada. 12:47 Già in semifinale c’è la Svezia, che nella notte ha battuto la Danimarca per 8-3. Hanno invece perso Comitato Olimpico Russo e Svizzera, ma quest’ultima proprio dagli States, che vincendo possono dunque qualificarsi eliminando contemporaneamente ...

Advertising

rtl1025 : ??? 'Il nostro lavoro è più controllato in Italia. I diritti umani sono più rispettati. Grazie alla mia esperienza a… - Eurosport_IT : Stefania Constantini ci fa sognare: che punto ha messooo?! ???????? ?? Segui LIVE la finale di doppio misto di curling… - Inter : ??? | MATCH REPORT ?? Il racconto della vittoria nerazzurra sulla Roma in #CoppaItaliaFrecciarossa ?? - SignorCEO : RT @sole24ore: ?? Per l’Oms l’allerta è ora nell’est Europa ?? In Russia 166.631 nuovi casi e 704 decessi, schizzano i ricoveri ?? Pechino 202… - sportface2016 : ?? #Live #Curling Inizia la sfida tra #Italia e #Usa: #Mosaner e compagni sono costretti a vincere per sperare anco… -