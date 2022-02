LIVE Italia-USA 5-3 curling, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: gli azzurri comandano dopo cinque end (Di martedì 15 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:35 Bocciata a gran velocità di Arman, riesce la doppia! 14:34 Altro errore di Hamilton, non riesce a passare sotto la guardia centrale e adesso l’Italia è messa bene! 14:33 Arman rimuove la guardia laterale americana. 14:33 Hamilton tenta la tripla bocciata, due stone rosse restano però dentro. 14:32 Guardia centrale, invece, per Giovanella. 14:32 Adesso riesce a Landsteiner la guardia laterale. 14:31 Prevedibile la bocciata di Giovanella. 14:30 Sbaglia direzione Landsteiner, mettendo sul blu alto a sinistra la stone. 14:29 Si riparte con Giovanella che tira al centro sul rosso. 14:28 Gli altri risultati: Svezia-Gran Bretagna 1-4, Norvegia-Cina 3-3, ROC-Canada 3-2. 14:25 Si va dunque all’intervallo in questa situazione favorevole per gli azzurri! 14:24 ED ECCO I DUE PUNTI ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:35 Bocciata a gran velocità di Arman, riesce la doppia! 14:34 Altro errore di Hamilton, non riesce a passare sotto la guardia centrale e adesso l’è messa bene! 14:33 Arman rimuove la guardia laterale americana. 14:33 Hamilton tenta la tripla bocciata, due stone rosse restano però dentro. 14:32 Guardia centrale, invece, per Giovanella. 14:32 Adesso riesce a Landsteiner la guardia laterale. 14:31 Prevedibile la bocciata di Giovanella. 14:30 Sbaglia direzione Landsteiner, mettendo sul blu alto a sinistra la stone. 14:29 Si riparte con Giovanella che tira al centro sul rosso. 14:28 Gli altri risultati: Svezia-Gran Bretagna 1-4, Norvegia-Cina 3-3, ROC-Canada 3-2. 14:25 Si va dunque all’intervallo in questa situazione favorevole per gli! 14:24 ED ECCO I DUE PUNTI ...

Advertising

rtl1025 : ??? 'Il nostro lavoro è più controllato in Italia. I diritti umani sono più rispettati. Grazie alla mia esperienza a… - Eurosport_IT : Stefania Constantini ci fa sognare: che punto ha messooo?! ???????? ?? Segui LIVE la finale di doppio misto di curling… - Inter : ??? | MATCH REPORT ?? Il racconto della vittoria nerazzurra sulla Roma in #CoppaItaliaFrecciarossa ?? - sportface2016 : ?? #Live #Curling #ItaliaUsa Due punti #Italia! Grande mano degli azzurri con la bocciata di Retornaz che vale il 5… - zazoomblog : LIVE Italia-USA 3-3 curling Olimpiadi 2022 in DIRETTA: buon quarto end azzurro solo un punto americano - #Italia-U… -