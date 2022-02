LIVE Italia-USA 3-2 curling | Olimpiadi 2022 in DIRETTA | torna avanti il team azzurro dopo tre end

Leggi su oasport

(Di martedì 15 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:52 Cerca la doppia bocciata Arman, non gli riesce perché una stone gialla resta dentro. 13:51 Hamilton si porta sul cerchio bianco a sinistra, esattamente a metà tra le due parti. 13:50 Arman piazza la guardia centrale. 13:50 Landsteiner porta il suo sasso sopra il cerchio blu, a sinistra. 13:49 Bocciata di Giovanella che svuota tutto. 13:49 Puntuale la bocciata di Landsteiner. 13:48 Comincia il quarto end con Giovanella che va subito sul cerchio rosso. 13:46 E REZ I DUE PUNTI LI TROVA! STONE AL CENTRO, 3-2! 13:45 A Shuster non riesce la doppia bocciata! L’ultimo tiro èno e quindi c’è anche la possibilità di rire in vantaggio! 13:44 Rez trova una bocciata singola, forse non come la voleva ...